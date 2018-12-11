Бизнес на гражданстве. За изготовление румынского паспорта просили до 37 тысяч евро

Проживающий в Республике Молдова мужчина, обвиняемый в мошенническом возвращении румынского гражданства, предстанет перед судом. В начале 2016 года он, будучи владельцем частной компании, вместе со своими партнерами потребовал и получил 37 000 евро от семьи российских граждан для содействия приобретению румынского гражданства, из которых 27 000 евро и присвоил их

Антикоррупционная прокуратура объявила, что владелец частной компании, действующей под прикрытием оказания юридических консультативных услуг, и его партнеры заявили, что они оказали влияние на публичных лиц консульства Румынии в Украине и Национального органа по делам гражданства Румынии и, как следствие, потребовали денег, передает IPN.



В результате обещанного влияния заявители получили румынское гражданство с внесением документов о рождении и браке в Регистр гражданского состояния Румынии и составлением румынских паспортов, а также их получением в августе 2017 года.



По словам прокуроров, обвиняемый не признал своей вины. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф от 3000 до 6000 условных единиц или от 2 до 7 лет лишения свободы. На его движимое и недвижимое имущество наложен арест.



В июне нынешнего года антикоррупционные прокуроры передали правосудию и уголовные дела на других четырех сообщников обвиняемого, которые в настоящее время рассматриваются судом.