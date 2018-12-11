В Оргеевском районе женщина родила по пути в роддом

Жительница села Киперчень Оргеевского района родила в машине скорой помощи по пути в роддом.

Врачи скорой помощи помогли новорожденному появиться на свет после того, как у беременной начались стремительные роды по дороге в роддом. Жительница села села Киперчень находилась на 38 неделе беременности. По дороге в роддом у женщины начались стремительные роды.

Благодаря своевременным действиям специалистов, на свет появился здоровый мальчик, весом 3 кг. Женщина и младенец были доставлены в роддом Оргеевского района.