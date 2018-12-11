Новый год 2019 : что подарить парню на праздник

Многие девушки заранее готовят подарки для своих возлюбленных, не дожидаясь предновогодней суеты.

Новый год является одним из самых любимых многими праздников. В том числе потому что это время дарить и получать подарки, пишет УНИАН.

Как подготовиться к выбору подарка

Выбирая, что подарить парню на Новый год, лучше забыть о банальных полотенцах, одеколоне и наборах для бритья, и отдать предпочтение более затейливым подаркам. Самое главное изначально определится с бюджетом и сроками. Особенно, если подарок будете выбирать и заказывать в интернете. При этом стоит учесть, что очень дорогой подарок может вызвать смущение, мужчина может почувствовать себя обязанным, а это довольно неловко.

Подарочные сертификаты

Если парень сторонник активного образа жизни, ему можно приобрести подарочный сертификат, дающий возможность прыгнуть с парашютом, сыграть в пейнтбол, заняться скалолазанием, или поплавать в бассейне.

Подарок своими руками

Также можно подготовить оригинальный подарок, демонстрирующий чувства, а именно создать видеоролик или фотоколлаж совместных фотографий. Кроме того, можно связать вещь: шарф, свитер или шапка и варежки.

Игрушки и игры

Не стоит также забывать, что все мужчины в душе дети, поэтому можно подарить игру "Монополия", а если парень к тому же любитель интелектуальных игр и математических загадок, ему понравится мега-головоломка, которая похожа на Кубик Рубика, однако, содержит целых 12 граней и около миллиарда возможных комбинаций. Также можно подарить тематическую игрушку с его любимого фильма или новую версию любимой игры.

Вещь, которая сделает его жизнь проще и приятнее

Если молодой человек не представляет своей жизни без музыки, то ему можно подарить хорошие наушники или портативные колонки с подсветкой. Кроме того, хорошим подарком станет аксессуар для его автомобиля; современный гаджет, о котором он мечтал; модный аксессуар для его гардероба; парфюм; любая вещь, которая сделает его жизнь проще и приятнее (удобный планнер, ручка или кружка).

Забавные подарки

Также будет интересным подарком именная бутылка спиртного или забавный комплект постельного белья; пижама в виде милого животного или футболка со смешным принтом.





