Насиловал и избивал собственную дочь: жителя Хынчештского района приговорили к 20 годам тюрьмы

К 20 годам тюрьмы приговорили 51-летнего жителя Хынчештского района, насиловавшего собственную дочь. О вынесении приговора сообщила генеральная прокуратура.

По данным следствия, преступление произошло три года назад, девочке тогда было 13. Отец многократно ее насиловал и избивал, угрожая расправой, если она кому-то расскажет.

После очередного избиения девочка не выдержала и призналась во всем старшему брату, а тот рассказал матери, которая обратилась в полицию.

Мужчина вины не признал. Приговор не окончательный, его можно обжаловать.