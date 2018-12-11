О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Reuters: голосование по Brexit состоится в британском парламенте до 21 января
// фото: открытые источники
14:41, 11 Dec 2018
просмотров 87 | комментариев 0

Фактически у парламентариев будет два дня, включая день голосования, на то, чтобы закончить обсуждение проекта сделки.

Голосование британского парламента по соглашению с ЕС об условиях Brexit, отложенное в понедельник решением правительства, состоится до 21 января 2019 года. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй,передает ТАСС.

В премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10 подтвердили, что правительство позднее назначит дату голосования в Палате общин, и оно состоится до 21 января. Парламентские дебаты по условиям сделки с Брюсселем, официально начавшиеся 4 декабря, будут возобновлены с того момента, когда они были приостановлены решением кабмина. Таким образом, фактически у парламентариев будет два дня, включая день голосования, на то, чтобы закончить обсуждение проекта сделки.

Представитель Мэй также заявил, что во вторник утром у главы британского правительства состоялась продуктивная встреча с ее нидерландским коллегой Марком Рютте, по итогам которой они условились совместно искать выход из сложившейся ситуации.

Премьер Великобритании объявила в понедельник о переносе на неопределенный срок парламентского голосования по соглашению с Евросоюзом об условиях выхода страны из состава сообщества, опасаясь лишиться поддержки парламентариев. Причина этого, по ее словам, кроется в том, что достигнутая с ЕС договоренность о будущем статусе Северной Ирландии не устраивает многие политические силы в Соединенном Королевстве.

Выступая перед Палатой общин, Мэй не назвала новую дату для голосования. Она просто процитировала в парламенте положения закона о Brexit, из которого следует, что премьер до 21 января 2019 года должен выступить перед Палатой общин, если станет понятно, что голосование до этого момента не будет проведено, и соответственно сделка не будет одобрена.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Brexit же запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Активный, творческий день. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День вряд ли будет богат событиями. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня возможны перемены. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня вы будете душой компании. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День будет напряженным с самого утра. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
"Содержите меня полностью": Как Андрей Нэстасе остался без денег и теперь просит их у... народа
Никита Зверев,
kp.md
Loading...