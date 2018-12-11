В Кенсингтоне состоялась церемония вручения премии Fashion Awards 2018. На модном "Оскаре" было названо имя лучшей модели 2018 года.
Ею стала 17 летняя Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд. Об этом сообщает Dailymail.
Соперницами Гербер стали: Адут Акеч, Адвоа Абоа, Белла Хадид и Винни Харлоу. Для мероприятия обладательница почетного титула выбрала оригинальный наряд с бахромой из коллекции Alexander McQueen. Премию Кайи вручила певица Рита Ора, пишет УНИАН.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Будьте осторожны с компьютером.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Активный, творческий день. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет напряженным с самого утра. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md