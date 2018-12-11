"Мы хотим, чтобы эта фуражка отражала специфику нашей страны и всем нравилась. У меня десятки идей, которые мы вместе с господином Кавкалюком изобразим на бумаге", - говорит дизайнер Даниел Раковицца.

Георгий Кавкалюк надеется, что 175 фуражек со всех уголков мира помогут найти оптимальное соотношение формы и качества, и станут удобным, практичным и узнаваемым предметом униформы молдавских полицейских.

"Мы бы хотели, чтобы свое мнение высказало общество и наши коллеги полицейские. Мы хотим создать совершенный головной убор, заимствуя те или иные элементы, и чтобы полицейские носили их с гордостью", - сказал замглавы ГИП Георгий Кавкалюк.

Во время обсуждения дизайнер сделал набросок еще одной версии фуражки.

Эскизы выложат в соцсети, и пользователи тоже смогут принять участие в обсуждении.