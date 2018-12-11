Как отмечает издание, именно такую сумму 47-летний гражданин КНР Чэнь Цзылян вымогал в октябре прошлого года у одного из водителей в обмен на обещание своевременно забрать контейнер из его грузовика. Согласно судебным документам, он также получал взятки от других водителей с мая 2016 по март этого года, пишет РИА Новости.

Отмечается, что похожие обвинения были предъявлены еще одному рабочему депо, гражданину КНР Чжао Юйцуню, который, предположительно, получал взятки от водителей с сентября 2014 по март 2018 года.

Как отмечает газета со ссылкой на заявление сингапурского Бюро по расследованию коррупционной деятельности, страна придерживается "подхода нулевой терпимости" к коррупции.

"Даже если сумма взятки составляет всего один доллар, виновные могут быть наказаны. Каким бы ни был вид и размер взятки, это недопустимо", - отметили в бюро.