Зонд "Вояджер-2" стал вторым в истории человечества аппаратом, который покинул гелиосферу и устремился в межзвёздные бездны. Можно было бы посчитать это не таким уж важным для человечества событием, однако учёные благодаря ему получат новые уникальные данные, ведь на борту второго "путешественника" действует аппаратура, давно вышедшая из строя на "Вояджере-1".
Напомним, что гелиосфера – это область, из которой солнечный ветер вытесняет межзвёздный газ. Многими специалистами, особенно работающими в области физики Солнца, её границы принимаются за границы Солнечной системы,передает Vesti.
Напомним, что "Вояджер-2" был запущен в 1977 году. В настоящее время он находится более чем в 18 миллиардах километров от Земли, далеко за орбитой Плутона. Радиосигналу с нашей планеты требуется 16,5 часа, чтобы достичь аппарата. Для сравнения: дистанцию между Землёй и Солнцем радиоволна преодолевает за восемь минут.
В октябре 2018 года стало понятно, что зонд приближается к границам гелиосферы. Об этом говорили данные детектора космических лучей. Однако оставалось неясным, когда он пересечёт заветную черту.
И вот представители NASA объявили, что "Вояджер-2" вышел за границы гелиосферы 5 ноября. Прошедший с тех пор месяц понадобился учёным, чтобы накопить данные и убедиться в правильности своих выводов.
Основным аргументом для экспертов стали показания прибора PLS. Он измеряет плотность, скорость и температуру потока плазмы, в котором движется аппарат. По данным этого инструмента, за бортом "Вояджера-2" солнечный ветер бесповоротно сменился межзвёздным газом.
К слову, показания PLS станут главным вкладом "Вояджера-2" в изучение межзвёздной среды. "Вояджер-1" покинул гелиосферу в 2012 году, но аналогичный прибор на его борту вышел из строя ещё в 1980 году.
К слову, название "Вояджер" можно перевести не только, как путешественник, но и как мореплаватель. Можно предположить, что учёные, много лет назад назвавшие аппараты именно так, подразумевали, что они когда-либо смогут открыть для человечества совершенно новые горизонты. Однако уверенности в этом ни у кого не было.
А теперь, спустя долгие сорок с лишним лет, данные регистратора космических лучей, счётчика частиц низкой энергии и магнитометра также подтверждают, что второй "путешественник" тоже вышел в межзвёздное пространство.
Оба "Вояджера" получают энергию за счёт распада радиоактивных элементов в генераторе. Мощность генерации уменьшается на четыре ватта в год, поэтому инженерам приходится поэтапно отключать наименее актуальные на нынешнем этапе путешествия приборы (например, фотокамеры), чтобы сохранить энергию для самых важных инструментов.
Отметим, что не все эксперты готовы считать "Вояджеры" покинувшими Солнечную систему. Хотя нет сомнений, что они вышли за границы гелиосферы.
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