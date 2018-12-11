Европарламент проголосовал за принятие Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону

Европейский парламент проголосовал во вторник за немедленное принятие Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.

Согласно ежегодному отчету, оба государства выполнили технические условия, необходимые для их присоединения к европейскому безвизовому пространству.

Европарламент проголосовал за их включение в Шенген зону еще в 2011 году. Окончательное решение по этому поводу остается за Европейским советом.

Шенгенская зона включает 26 стран, из которых 22 являются членами сообщества. Страны участницы Конвенции, отменили паспортный и любой другой пограничный контроль.





