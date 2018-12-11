Производитель микросхем Qualcomm объявил, что суд в округе Фучжоу временно запретил импортировать и продавать в КНР несколько моделей iPhone. Подробности дела — в материале ТАСС
Решение китайского окружного суда оказалось неожиданностью: как говорят эксперты, такое в КНР бывает редко. Аналитики расходятся в объяснениях произошедшего: одни видят в запрете на импорт и продажу смартфонов новый поворот в патентной войне между Apple и Qualcomm, другие — ответную меру в торговой войне США и КНР. Как бы то ни было, Apple пока не пострадала,передает ТАСС.
Что постановил суд?
Qualcomm попросила приостановить импорт и продажу этих моделей до вынесения окончательного решения, а 30 ноября суд эту просьбу удовлетворил. На новые iPhone XS, XS Max and XR временный запрет не распространяется: они выпущены уже после того, как Qualcomm подала иск.
Другие подробности неизвестны: информация появилась в пресс-релизе Qualcomm, а на сайте окружного суда Фучжоу новостей о разбирательстве нет. Судя по реакции Apple, она не оспаривает известные детали дела.
Что случилось дальше?
Qualcomm рассказала о решении суда только 10 декабря. Apple не выпустила ответный релиз, но несколько СМИ получили от нее комментарии.
В заметке The Wall Street Journal говорится, что в понедельник Apple попросила суд пересмотреть решение и как продавала старые iPhone, так и продает. В китайском-интернет магазине компании действительно до сих пор есть iPhone 8 и iPhone 7 (iPhone 6S и iPhone X сняты с продажи еще раньше по воле самого производителя). "Предпринятая Qualcomm попытка запретить наши продукты — очередной отчаянный шаг компании, чьи незаконные деяния расследуются регуляторами по всему миру", — передает Reuters заявление Apple.
В новости на Yahoo Finance говорится, что Apple продолжает продавать смартфоны на том основании, что в них предустановлена новая операционная система iOS12 без использования технологий Qualcomm. В комментарии для CNBC производитель смартфонов заявил, что Qualcomm отстаивает патенты, о которых прежде ни разу не шла речь, вдобавок один из них признан недействительным. Там же приведено мнение исполнительного вице-президента Qualcomm Дона Розенберга. По его словам, распоряжение суда действует независимо от того, какая версия операционной системы установлена на iPhone из списка.
Обе компании намерены дальше отстаивать свои интересы всеми средствами, предусмотренными законом.
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