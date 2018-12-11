Герцоги Сассекские, которые ожидают появление первенца, могут стать счастливыми родителями близнецов. Об этом сообщает Express со ссылкой на инсайдеров в Букингемском дворце.
Информаторы утверждают, что принц Гарри случайно проговорился, что готовится к появлению "двойной проблемы". Таким образом герцог Сассекский намекнул, что с очаровательной женой Меган Маркл будет воспитывать близнецов. Кроме этого, инсайдер добавил, что пара рассматривает имена для девочек, передает УНИАН.
"Они были заняты составлением списка имен для детей, но только для девочек. Гарри на седьмом небе от счастья! Он проговорился одному из приятелей, что в будущем будет иметь "двойную проблему", назвав ее "чудо-детьми". Гарри никогда не был настолько счастливым", – рассказал инсайдер.
Сама же герцогиня Сассекская не в меньшем восторге от будущего материнства. Меган Маркл консультируется с врачом и не скрывает, что всегда мечтала стать мамой двойняшек.
"Меган раньше говорила, что хочет иметь близнецов. Ее лучшая подруга, Джессика Малруни, родила близнецов. Тогда она призналась, что мечтала иметь мальчика и девочку, это было бы идеально", – добавил инсайдер.
Напомним, что в июне в СМИ уже появлялась информация о первенце принца Гарри и Меган Маркл. Тогда инсайдеры утверждали, что супруги после медового месяца узнали о беременности двойней герцогини.
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