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В Риме загорелся завод по переработке отходов
// фото: социальные сети
15:32, 11 Dec 2018
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Крупный пожар на предприятии по хранению и переработке отходов произошел на севере Рима, сообщает национальная пожарная служба.

Возгорание на площади около 2 тысяч метров было зафиксировано ранним утром вторник. С огнем боролись 12 пожарных расчетов, по состоянию на полдень вторника ликвидация последних очагов продолжалась,передает РИА Новости.

Жители окрестных районов с утра увидели в окно столб черного дыма, поднимавшийся в небо над предприятием. Запах гари ощущается и сейчас даже в историческом центре.
Глава муниципалитета, в котором произошел пожар, Джованни Каудо обратился к местным жителям с просьбой держать окна закрытыми. Также он попросил школы районы не выпускать детей во двор на прогулку.
"Очевидно, что дым ядовит, потому что там сжигали мусор, масло и пластик", - заявил он.
Местные СМИ передают, что жители квартала и общественные организации уже долгое время требуют закрытия предприятия из-за распространяемого им сильного и неприятного запаха, однако их обращения к мэру страдающей от избытка мусора столицы остаются без ответа.
Сама градоначальница Вирджиния Раджи заявила, что намерена лично направиться на место происшествия. Выступая на мероприятии в приморском городе Остия, она обратилась к администрациям соседних с Римом городов, призвав "особенно накануне Рождества" помочь в скорейшем разрешении ситуации.



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