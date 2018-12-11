Канадец почти 50 лет хранил подарок бывшей девушки и на конец открыл его

В Канаде мужчина по имени Адриан Пирс хранил подарок от девушки, которая бросила его 48 лет назад, и только теперь решился его открыть.

Как пишет CTV News, много лет назад перед Рождеством девушка, с которой он тогда встречался, вручила ему подарок и тут же сообщила, что хочет расстаться. Он не стал открывать сверток и с тех пор каждый год клал его под елку. Так продолжалось много лет, пока традиция не прервалась по просьбе его супруги, пишет УНИАН.

В конце 2017 года о Пирсе и его неоткрытом подарке рассказали в СМИ. Одна из статей попалась на глаза Вики Аллен - той самой девушке, которая бросила его много лет назад. После переписки в соцсети Пирс и его супруга пригласили Аллен в гости.

При скоплении людей женщина вышла на сцену местного кафе и лично открыла подарок. Почти за полвека Аллен успела забыть, что именно было в коробке, поэтому ее содержимое оказалось сюрпризом даже для нее. Внутри лежал небольшой сборник высказываний о любви под названием "Любовь это: новые способы заметить то самое чувство". "О нет! - воскликнула она. - Я не могу ему это отдать!".

Потом Аллен объяснила, что именно произошло 48 лет назад. По ее словам, пока она ходила по торговому центру и выбирала подарок для Пирса, к ней подошел незнакомый парень и внезапно поцеловал ее. "Все это было бы не так плохо, если бы я не поцеловала его в ответ", - говорит женщина. После этого она решила, что должна немедленно расстаться с Пирсом.





