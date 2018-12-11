Израиль нашел еще один тоннель "Хезболлах" в районе ливанской границы

Сейчас тоннель находится под контролем израильской армии

Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном еще один, уже третий по счету тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля,передает ТАСС.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нашла еще один тоннель, прорытый под "голубой линией" с территории Ливана в Израиль. Тоннель находится под контролем израильской армии и угрозы не представляет", - говорится в распространенном военными коммюнике. "Внутри тоннеля израильскими солдатами размещена взрывчатка, любое проникновение в него с территории Ливана опасно", - предупредили в армейской пресс-службе.

В израильской армии возложили ответственность за создание тоннелей на правительство Ливана. "Это еще одно вопиющее нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и суверенитета Израиля", - подчеркнули военные.

Израильская армия 4 декабря начала военную операцию "Северный щит" в районе границы с Ливаном по обнаружению и нейтрализации прорытых боевиками шиитской ливанской организации "Хезболлах" подземных ходов на территорию еврейского государства. Ранее израильские военные сообщили об обнаружении двух тоннелей, прорытых "Хезболлах" из Ливана в Израиль - 4 и 8 декабря.