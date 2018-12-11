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Япония планирует переделать вертолетоносцы в авианосцы
// фото: flickr
16:06, 11 Dec 2018
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Япония планирует переделать свои десантные вертолетонесущие корабли в авианосцы под предлогом роста военной активности Китая в окрестных водах.

По данным агентства, представленный правительством план был одобрен правящей коалицией Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии Комэйто. Он предусматривает "задействовать, если потребуется, истребители на имеющихся военных кораблях",передает РИА Новости.

В частности, правительство намерено переделать эскадренный миноносец-вертолетоносец "Идзумо" (Izumo) для повышения боеспособности страны в Тихом океане.
Агентство отмечает, что планы властей в Токио могут вызвать критику в адрес Японии, чья конституция запрещает иметь вооружения наступательного характера, но ЛДП и партия Комэйто согласовали проект заявления о том, что модернизированный корабль "Идзумо" не превышает рамки ориентированной на оборону политики страны.
Дело в том, что самолеты не будут постоянно размещаться на борту "Идзумо". Речь идет об истребителях-невидимках F-35B с вертикальными взлетом и посадкой, которые Япония планирует закупить в США в предстоящие пять лет.
Вертолетоносцы класса "Идзумо" водоизмещением 19,5 тысяч тонн крупнейшие в Японии, они могут принять на борту 14 вертолетов каждый.
"Изначально "Идзумо" создавался многоцелевой конвойный корабль, поэтому он не будет представлять угроз для других стран, если на его борту появятся истребители, и не может считаться наступательным", - заявил журналистам министр обороны Японии Такэси Ивая.
Год назад Япония заявляла, что у нее нет планов ни создавать авианосцы, ни переоснащать вертолетоносец "Идзумо".
В конце лета минобороны Японии в опубликованной "Белой книге" по обороне за 2018 год заявило, что Китай осуществляет масштабное укрепление военного потенциала, расширяет зону проведения операций вооруженных сил на море и в воздухе, в частности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море. В свою очередь, МИД КНР назвал заявления Японии относительно обычного оборонного строительства Китая и военной деятельности абсолютно необоснованными и безответственными.



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