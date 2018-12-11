По данным агентства, представленный правительством план был одобрен правящей коалицией Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии Комэйто. Он предусматривает "задействовать, если потребуется, истребители на имеющихся военных кораблях",передает РИА Новости.

Агентство отмечает, что планы властей в Токио могут вызвать критику в адрес Японии, чья конституция запрещает иметь вооружения наступательного характера, но ЛДП и партия Комэйто согласовали проект заявления о том, что модернизированный корабль "Идзумо" не превышает рамки ориентированной на оборону политики страны.

Дело в том, что самолеты не будут постоянно размещаться на борту "Идзумо". Речь идет об истребителях-невидимках F-35B с вертикальными взлетом и посадкой, которые Япония планирует закупить в США в предстоящие пять лет.

Вертолетоносцы класса "Идзумо" водоизмещением 19,5 тысяч тонн крупнейшие в Японии, они могут принять на борту 14 вертолетов каждый.