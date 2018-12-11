Плахотнюк держит слово: "Пенсионеры уже начали получать рождественскую помощь, которую я обещал"

Благосостояние людей является приоритетом для ДПМ и правительства страны, и выделение 600 леев на праздники пенсионерам с доходами ниже 2000 леев является шагом в этом направлении. Лидер Демократической партии Влад Плахотнюк говорит, что надеется, что подобные инициативы станут ежегодными.

«Пенсионеры уже начали получать рождественскую помощь, которую мы обещали. В ближайшее время примерно 550 000 человек получат помощь к праздникам в размере 600 леев. Это впервые власть выступает с такой инициативой, и теперь мы хотим, чтобы такой подарок пенсионерам стал ежегодным. Мы еще раз демонстрируем, что благосостояние людей является приоритетом для ДПМ и правительства», - пишет Влад Плахотнюк в своем посте на Facebook.

Напомним, что министерство финансов уже выделило деньги КНС, необходимые для распределения пособий к праздникам для пожилых людей с низким доходом. Часть пенсионеров уже получили пособия на карты. В ближайшие дни и остальные получат выделенные деньги, передает allmoldova.