На Международной олимпиаде по естественным наукам молдавские школьники завоевали шесть медалей

Молдавские учащиеся завоевали одну серебряную и пять бронзовых медалей на 15-й Международной олимпиаде по естественным наукам для юниоров, передает МОЛДПРЕС.

По данным Министерства образования, культуры и исследований, серебряным призером стал учащийся бельцкого Теоретического лицея им. Михая Эминеску Штефан Ников. Бронзовые медали завоевали учащиеся Дурлештского теоретического лицея «Orizont» Аделина Андрей, Владимир Пуриче, Мариус Фрижа, Валерьян Мокряк и Виктор Шотропа,передает МОЛДПРЕС.

В этом году в Международной олимпиаде по естественным наукам приняли участие 225 учеников из 47 стран. К конкурсу были допущены только учащиеся до 15 лет. Республику Молдова представляли шесть учеников и три преподавателя.

Международная олимпиада по естественным наукам для юниоров проходила 2-11 декабря в городе Габороне, Ботсвана.