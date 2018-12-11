Facebook научилась предсказывать перемещения пользователей

В распоряжении Facebook имеются по крайней мере три патента, которые позволяют ей предсказывать, куда собирается направиться пользователь. Например, в прошлом году компания зарегистрировала права на технологию "офлайн-траекторий". Основываясь на истории перемещений и данных геолокации друзей, эта система может весьма точно спрогнозировать маршрут человека и вычислить, где он окажется спустя какое-то время.

Зная место, где у юзера не будет связи, Facebook сможет "предварительно скачать контент, чтобы у пользователя имелся к нему доступ в период отсутствия подключения",передает Hitech .

В другом принадлежащем соцсети патенте описывается метод, позволяющий на основании силы сигнала сотовой сети, точки доступа Wi-Fi, Bluetooth или NFC определять GPS-координаты, регулярность, время и тип посещаемых пользователем заведений (бар, ресторан, спортзал). А уже имея эту информацию, Facebook может применить еще один запатентованный ею алгоритм, предусматривающий возможность показа более эффективной рекламы в конкретном месте.

Однако патентование технологий вовсе не означает их обязательную реализацию, говорят представители Facebook. "И патентные заявки, такие как эта, не должны восприниматься как указатель на наши планы на будущее", — сказали в пресс-службе.

В то же время компания не скрывает, что данные геолокации используются "для предоставления более релевантного и персонализированного опыта". Например, эта информация необходима, чтобы можно было использовать функцию "Друзья поблизости" (Nearby Friends), чекиниться и прикреплять геоотметки к записями. Однако недавние патенты Facebook говорят о том, что компания активно изучает новые возможности заработка на перемещениях пользователей.