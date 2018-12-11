Учёные NASA обнаружили на астероиде Бенну воду

Американское аэрокосмическое агентство NASA получило первые данные с аппарата OSIRIS-Rex, отправленного к астероиду Бенну. Оказалось, что космическое тело заполнено атомами водорода и кислорода, сообщается в релизе агентства.

Учёные отмечают, что Бенну богат гидроксилами (группа органических и неорганических соединений, состоящих из атомов водорода и кислорода). Они предполагают, что гидроксильные группы располагаются по всему астероиду в глинистых минералах. Это означает, что Бенну откололся от более крупного небесного тела, на котором было много воды,передает Regnum.

Вода же, обнаруженная на астероиде, пребывает в кристаллической форме. Это связано с тем, что Бенну слишком мал для рек, озёр и морей — его размеры составляют 50 метров в высоту и 55 метров в ширину.

Напомним, OSIRIS-Rex запустили к скалистому астероиду Бенну в 2016 году. К месту назначения зонд приблизился в начале декабря этого года, преодолев 2,2 млн километров. Он будет изучать астероид в течение года. По мнению ученых, Бенну является наиболее опасным астероидом для Земли, так как может столкнуться с нашей планетой в конце XXII века. Полученные с помощью миссии NASA пробы грунта позволят ученым узнать о строении и составе небесного тела.