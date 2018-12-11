В Пенсильвании индуист сделал приют для священных коров

Престарелый индуист завел приют для священных коров в штате Пенсильвания (США) в уверенности, что это поможет сделать наш мир добрей и лучше.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на philly и worldreligionnews, Шанкар Шастри (Sankar Sastri), 78 лет, владелец участка в 40 гектаров в округе Монро, где он держит стадо из 23 священных коров, напоминает постоянно улыбающегося солидного университетского профессора в очках, почему-то слегка выпачканного навозом. Он некогда вырос в Чидамбараме, одном из самых священных мест в южной Индии, постоянно посещаемом паломниками, переехал в США, окончил здесь школу и 28 лет отработал преподавателем в Нью-Йоркском Технологическом колледже в Бруклине, очень любил свою работу, передает УНИАН.

На рубеже нового тысячелетия он стал задумываться о следующей жизни после перерождения, а также о том, достаточно ли добра он сотворил в жизни для восхождения на следующий круг.

"Индуистская философия говорит о том, что судьбу, новое рождение и перевоплощение определяет карма как совокупность совершенных тобой поступков и их последствий, – поясняет Шастри. – Мы с вами встречались множество раз за триллионы лет, прожитых в этой вселенной".



Эти размышления привели к тому, что, едва отметив свой 60-летний юбилей, он погрузил свои скромные пожитки в пикап, оставил Нью-Йорк и завел скромную ферму, которая вскоре прославилась под названием Святилище коров Лакшми. Животных для приюта он частью набрал со скотобоен, частью получил в дар от местных жителей. Одну из них, шотландку по имени Шри, он получил в подарок от больной раком престарелой вдовы.

Корова почитается в индуизме как священное животное, а более 900 миллионов индуистов по всему миру не употребляют мясо коров в пищу, всячески защищая их. Корова считается подобием матери-Земли и живым воплощением божественного принципа бескорыстного жертвования. Она также олицетворяет для них изобилие, чистоту и святость, и рассматривается как благостное животное.

Шастри слегка приторговывает лепешками сухого навоза по 6,5 долларов за фунт – они используются в качестве топлива в религиозных обрядах. Он с трудом сводит концы с концами, но при этот охотно дает приют на ферме обездоленным в обмен на посильный труд. Принимает он также единоверцев-индуистов, вегетарианцев, любителей животных и случайных туристов – в основном с лыжной базы по соседству.





