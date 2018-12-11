Американским заключенным напечатают зубные протезы на 3D-принтере

Начиная с весны 2019 года заключённые тюрем штата Техас (США) начнут получать зубные протезы, напечатанные на 3D-принтере. Об этом сообщает Houston Chronicle.

Соответствующие специалисты просканируют ротовую полость заключённого и на основе полученных данных распечатают протез. Такой процесс пройдёт значительно быстрее, чем приём у стоматолога и измерение ротовой полости другими способами. Так протез будет готов через недели, а не месяцы, пишет life.

Такое нововведение принято после проверки органами управления штата в тюрьмах Техаса. Тогда выяснилось, что получить зубные протезы могут не все заключённые. Власти обязали руководство обеспечить протезами всех нуждающихся. 3D-принтер обойдётся в 50–100 тысяч долларов, стоимость одного протеза составит 50 долларов.