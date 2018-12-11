Московский суд оставил в силе арест счетов подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан

Мосгорсуд признал законным арест, наложенный на банковские счета экс-члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан. Её обвиняют в шпионаже. Об этом сообщил её адвокат Евгений Смирнов.

«Мосгорсуд оставил без изменения решения Лефортовского суда о наложении ареста на счета. Общий объём денег мы пока не можем установить, так нам не дают возможности работать с документами, но речь о зарплатных счётах Цуркан, сумма арестованных денег схожа с зарплатой Цуркан в "Интер РАО"», — рассказал для news.ru адвокат обвиняемой.

В настоящее время Цуркан находится в СИЗО "Лефортово". Свою вину она отрицает.

Как писал News.ru, женщину обвиняют в шпионаже в пользу Молдовы. Согласно материалам дела, 21 апреля 2015 года сотрудница компании получила в Москве электронную версию "проекта Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". Именно этот документ, по версии следствия, экс-сотрудница "Интер РАО" передала некой молдавской спецслужбе.