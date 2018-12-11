Столичные пенсионеры смогут бесплатно воспользоваться услугами стоматологов

Более 850 столичных пенсионеров смогут воспользоваться бесплатными услугами стоматологов. В этом году на зубные протезы мэрия выделила два с половиной миллиона леев. Помощь оказывают пожилым людям с низкими доходами, ветеранам войны и людям с ограниченными возможностями.

64-летняя Тамара Чернат попала в программу этой осенью.

"Мне было очень плохо. Приходилось все время молчать, а я не могла. Я общительная, раньше приходилось рот рукой прикрывать при разговоре. А теперь все очень хорошо, чувствую себя на седьмом небе", - сказала жительница столицы Тамара Чернат.

Ион Волвок подал заявку еще в 2015 году.

"Меня записали в очередь, я ждал, затем мне позвонили и сказали прийти на протезирование. Я доволен", - сказал столичный житель Ион Волвок.

И Григоре Дигорь с женой ждали очереди четыре года.

"В конце месяца мы пришли к врачу. Я очень хорошо себя чувствую, и жена тоже рада", - сказал столичный житель Григорий Дигорь.

Программа бесплатного протезирования была запущена в 2001 году.

"В самом начале в списке было свыше шести тысяч заявителей. Теперь осталась всего тысяча", - сказал глава столичного Центра стоматологии Валерий Гобжилэ.

В следующем году на проект протезирования выделят свыше трех миллионов леев.





