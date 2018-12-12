За три года программы SARD создали 60 новых предприятий на юге страны

Почти шесть с половиной миллионов евро инвестиций и создание 60 новых предприятий. Таковы итоги программы SARD, которую внедряли последние три года в Гагаузии и Тараклийском районе. Подвели их накануне в Комрате.

Участникам программы предоставляли 40% средств, необходимых для открытия дела. 29-летний Денис Калоянов получил грант в 50 тысяч леев и открыл в Комрате пекарню.

А Вера Кошарная год назад открыла швейное ателье. Она специализируется на производстве постельного белья.

Помимо финансовой поддержки, начинающим бизнесменам также предоставляли техническую и юридическую помощь.

"С помощью этого проекта нам удалось помочь людям приобрести уверенность в себе, они поняли, что способны решать проблемы", - сказал координатор-резидент ООН в Молдове Дафина Герчева.

В рамках программы было создано 180 рабочих мест.

"Мы уверены, что первый проект в Гагаузии и Тараклии завершится успешно. Местные сообщества будут развиваться и научаться искать возможности для участия и в других программах в Молдове", - сказал представитель Делегации ЕС в Молдове Гинтаутас Баранаускас.

Финансировал программу SARD Европейский союз. Координаторы проекта поблагодарили за сотрудничество СМИ, которые все это время следили за ее деятельность, в том числе и наш телеканал.