В районной больнице Оргеева впервые за 15 лет полностью обновили отделения интенсивной терапии и реанимации. До конца года их оснастят новым современным оборудованием. Отделение реанимации в больнице открыли в 1980-ом году. С тех пор там делали лишь косметический ремонт.
"Мы работали в очень сложных условиях. Было неудобно перед пациентами, иногда они приходили в себя, и думали, что уже в морге. Здесь все было разрушено", - сказал заведующий отделением терапии Руслан Гончаренко.
Обрадовались обновлению больницы и сами пациенты.
"Надеемся, больше сюда не попадем, но если это случится, главное, чтоб нас спасли, и лечили в нормальных условиях, таких как сейчас".
В новом отделении восемь мест. Есть здесь и отдельная палата для больных, которым нужен особый уход, и комната для матерей с детьми.
"С центрального монитора мы можем вести постоянное наблюдение за пациентами и из других палат", - сказал Руслан Гончаренко.
"Есть тонометр, манометр, следим за давлением. Аппаратура подключается к пациенту, и он находится под постоянным наблюдением", - сказала старшая медсестра Зита Вырлан.
Обошелся ремонт в миллион 700 тысяч леев. Почти полтора миллиона выделил районный совет.
"Хочу также напомнить про Ассоциацию Child Care и голландский фонд SMHO, которые помогли нам с мебелью и оборудованием, и не только в этом отделении, но и в других", - отметил председатель Оргеевского района Тудор Голуб.
До конца года учреждение получит новое медоборудование стоимостью 100 тысяч евро.
"При поддержке Агентства развития Германии мы получим партию медицинского оборудования для реанимации и поддержания жизненно важных функций пациентов. Это дефибрилляторы, аппараты для искусственного дыхания, электрокардиографы", - сказала замдиректора райбольницы Оргеева Наталья Поплавская.
За последние два года в здании, где находятся отделения терапии и реанимации провели теплоизоляцию и поменяли крышу. Работы провели при поддержке Национального фонда регионального развития. Ежегодно в райбольницу Оргеева госпитализируют примерно 700 тяжело больных пациентов.
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