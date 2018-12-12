Впервые за 15 лет в районной больнице Оргеева полностью обновили отделение терапии

В районной больнице Оргеева впервые за 15 лет полностью обновили отделения интенсивной терапии и реанимации. До конца года их оснастят новым современным оборудованием. Отделение реанимации в больнице открыли в 1980-ом году. С тех пор там делали лишь косметический ремонт.

"Мы работали в очень сложных условиях. Было неудобно перед пациентами, иногда они приходили в себя, и думали, что уже в морге. Здесь все было разрушено", - сказал заведующий отделением терапии Руслан Гончаренко.

Обрадовались обновлению больницы и сами пациенты.

"Надеемся, больше сюда не попадем, но если это случится, главное, чтоб нас спасли, и лечили в нормальных условиях, таких как сейчас".

В новом отделении восемь мест. Есть здесь и отдельная палата для больных, которым нужен особый уход, и комната для матерей с детьми.

"С центрального монитора мы можем вести постоянное наблюдение за пациентами и из других палат", - сказал Руслан Гончаренко.

"Есть тонометр, манометр, следим за давлением. Аппаратура подключается к пациенту, и он находится под постоянным наблюдением", - сказала старшая медсестра Зита Вырлан.

Обошелся ремонт в миллион 700 тысяч леев. Почти полтора миллиона выделил районный совет.

"Хочу также напомнить про Ассоциацию Child Care и голландский фонд SMHO, которые помогли нам с мебелью и оборудованием, и не только в этом отделении, но и в других", - отметил председатель Оргеевского района Тудор Голуб.

До конца года учреждение получит новое медоборудование стоимостью 100 тысяч евро.

"При поддержке Агентства развития Германии мы получим партию медицинского оборудования для реанимации и поддержания жизненно важных функций пациентов. Это дефибрилляторы, аппараты для искусственного дыхания, электрокардиографы", - сказала замдиректора райбольницы Оргеева Наталья Поплавская.

За последние два года в здании, где находятся отделения терапии и реанимации провели теплоизоляцию и поменяли крышу. Работы провели при поддержке Национального фонда регионального развития. Ежегодно в райбольницу Оргеева госпитализируют примерно 700 тяжело больных пациентов.