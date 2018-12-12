В Кишиневе проводят компьютерные курсы для пенсионеров

Пожилые люди осваивают интернет. Десятки пенсионеров ежедневно посещают бесплатные компьютерные курсы, которые проводят в филиалах муниципальной библиотеки имени Богдана Петричейку Хашдеу. Они являются частью социального проекта "Вместе с бабушкой и дедушкой", запущенного столичной мэрией.

"Сперва узнаем, как включать и выключать компьютер, как пользоваться мышкой и заходить в интернет. У каждого свои цели и мотивы. У кого-то дети за границей, и они хотят общаться с ними по скайпу", - сказала библиотекарь Нели Родионовна.

79-летняя Евдокия Стэвилэ приезжает на занятия из Сынжеры.

"Иногда нужно узнать определённую информацию, рецепт блюда или рекомендации врачей. Так что, знание компьютера не помешает, посредством него многое можно узнать", - поделилась пенсионерка Евдокия Ставилэ.

Таких любознательных пенсионеров как Евдокия Стэвилэ несколько десятков.

"Пытаюсь разобраться с планшетом. С его помощью можно звонить куда угодно. Правда, в моем возрасте знания даются с трудом. Но если у меня был бы компьютер, я бы разобралась", - сказала пенсионерка Александра Попа.

Подобные курсы проводятся в 11 филиалах муниципальной библиотеки имени Богдана Петричейку Хашдеу.

"Проводим предварительное тестирование и приступаем к делу. После каждого занятия желающих все больше, это радует", - отметила директор филиала библиотеки Б.П. Хашдеу Елена Шендря.

Социальный проект "Вместе с бабушкой и дедушкой" запустили в ноябре в тестовом режиме. В течение месяца компьютером научились пользоваться 66 пенсионеров.