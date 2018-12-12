Свыше 11 тысяч вакансий зарегистрировали в Молдове

Свыше 11 с половиной тысяч вакансий зарегистрировали в Молдове. Больше всего свободных мест - в муниципиях Кишинев и Бельцы.

Согласно данным Национальному агентству занятости населения, в столице зарегистрировали свыше четырех тысяч вакансий, в Бельцах - примерно полторы тысячи. Еще около 560 в Кагульском районе. Примерно по 430 приходится на Оргеевский и Дондюшанский районы.

В то же время, 2200 вакансий предлагаются безработным с высшим образованием. Не хватает почти 500 врачей, фармацевтов и медсестер, а также примерно 300 полицейских и более 270 сотрудников образования.

Больше всего вакансий - почти девять с половиной тысяч - предлагаются гражданам с профессиональным образованием. Почти 3300 работников требуются в текстильной промышленности. Кроме того, работу предлагают примерно 860 водителям и почти 800 операторам и механикам.

Еще 1800 вакансий предназначены для неквалифицированных работников. Также требуются почти 570 подсобных рабочих, около 190 грузчиков, и 94 помощника воспитателей.







