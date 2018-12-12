На рождественском рынке в центре Страсбурга мужчина открыл огонь по прохожим. По данным СМИ, в городе введен экстренный план, действующий в случае терактов.
Вечером 11 декабря мужчина устроил стрельбу из огнестрельного оружия на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, 13 получили ранения, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Как сообщила Bangkok Post, в числе погибших оказался гражданин Таиланда. По данным агентства ANSA, один из получивших ранения - итальянский журналист.
Полиции пока не удалось задержать стрелка.
Издание Le Progres сообщило, что стрельба произошла в трех точках города. Согласно данным газеты, выстрелы прозвучали на пересечении улиц Гранд-Аркад и Доминикэн, на улице Орфевр и на пересечении улиц Гран и Савон.
По информации телеканала BFMTV, французские власти рассматривают произошедшее как теракт.
Подозреваемым является 29-летний выходец из Страсбурга по имени Шериф Ш. Сведения о нем находятся в картотеке Главного управления внутренней безопасности, он занесен в список радикальных исламистов и преступников, угрожающих государственной безопасности. Он ранее уже привлекался к ответственности за преступления во Франции и в Германии.
Согласно информации полиции, мужчину должны были задержать во вторник утром по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям. В ходе операции были задержаны несколько человек, однако самого Шерифа дома не оказалось. Как сообщил BFMTV, в ходе обыска у него в квартире нашли гранату.
Радиостанция France Info сообщила, что подозреваемый угнал машину такси, на которой скрылся с места происшествия. Сам водитель такси не пострадал, однако он сообщил, что преступник был ранен. По данным AFP, подозреваемый получил ранение во время перестрелки с военными, о которой сообщали СМИ.
В связи с полицейской операцией в городе прекращено движение транспорта. Французское МВД призвало жителей не покидать дома и следить за рекомендациями властей. На границе Франции с Германией немецкая полиция усилила меры пограничного контроля.
В целях безопасности полиция перекрыла все южные маршруты в городе.
Сразу после произошедшего Facebook активировал функцию "Проверка безопасности", которая позволяет пользователям соцсети подтвердить, что они не пострадали в случае ЧП, стихийного бедствия или теракта.
Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Страсбург, где провел срочное совещание. Вместе с ним в город прибыл глава МВД Кристоф Кастанер. Глава государства выразил соболезнования родным и близких погибших.
Правительство приняло решение усилить антитеррористические меры в стране. Речь идет о погранконтроле и контроле на новогодних ярмарках по всей стране.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп собрал и возглавил межведомственную кризисную группу для координации усилий по ситуации в Страсбурге.
В розыске нападавшего принимают участие 350 полицейских, 100 сотрудников судебной полиции, солдаты антитеррористической операции "Сантинель", подразделения оперативного реагирования полиции Франции. Также в антитеррористической операции задействованы два вертолета.
В связи с произошедшим антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование. Интерпол предложил помощь в расследовании нападения.
Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил 12 декабря днем траура.
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