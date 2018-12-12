В ДРК число заразившихся Эболой возросло до 500
// фото: РИА Новости
10:12, 12 Dec 2018
просмотров 70 | комментариев
0
Количество случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 500, почти 290 человек скончались в результате заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось, что 421 человек в стране заражен вирусом, 241 скончался,передает РИА Новости.
"Эбола - ситуация на вторник, 11 декабря 2018 года: всего 500 случаев (452 подтвержденных и 48 возможных), 289 человек погибли, 172 вылечены", - говорится в заявлении, размещенном в аккаунте министерства в Twitter.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
Комментарии
Другие новости
- Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры
- В Германии запретили брать животных из приютов в период праздников
- Американским заключенным напечатают зубные протезы на 3D-принтере
- Женщина-скульптор 15 лет травилась собственными монументами
- В Пенсильвании индуист сделал приют для священных коров
- Канадец почти 50 лет хранил подарок бывшей девушки и на конец открыл его
- Студент стал магистром благодаря диссертации о Кардашьян
- СМИ: Принц Гарри станет отцом девочек-близняшек
- СМИ: в Сингапуре рабочего обвинили в попытке получить взятку в один доллар
- Новый год 2019 : что подарить парню на праздник
Последние новости
- В самолете болгарского министра во время полета лопнуло окно
- В Японии иероглиф "бедствие" стал символом года
- Пожар в квартире на Рышкановке: погиб 54-летний мужчина
- Молдавские дивины смогут получить мировое признание
- В Боливии протестующие против переизбрания Моралеса подожгли здание суда
- Хуже некуда: самые "тяжелые" знаки зодиака
- Канадец почти 50 лет хранил подарок бывшей девушки и на конец открыл его
- Столичные пенсионеры смогут бесплатно воспользоваться услугами стоматологов
- На парламентских выборах граждане получат по четыре бюллетеня для голосования
- Шокирующий случай в Чимишлийском районе: сын убил 85-летнего отца топором
Погода
Гороскоп
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваше настроение улучшится.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
|Banca Nationala a Moldovei
Архив