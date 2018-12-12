Определен список партий, которые примут участие в парламентских выборах 24 февраля

Центральная избирательная комиссия утвердила список партий, которые допускаются к участию в парламентских выборах 2019 года.

В него вошли 46 формирований. Это на пять больше, чем в 2014-ом. В то же время, ЦИК отметил, что срок мандата председателей 25 партий истек, в связи с этим им нужно скорректировать данные в реестре Агентства госуслуг.

Политформирования и кандидаты, которые намерены принять участие в выборах, могут подавать документы с 26 декабря по 24 января. Избирательная кампания стартует за месяц до голосования, 25 января.

В парламентских выборах 2014 года участвовали 24 конкурента, в том числе 19 партий и один избирательный блок.

Список партий участвующих в парламентских выборах: