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Определен список партий, которые примут участие в парламентских выборах 24 февраля
// фото: Deschide.MD
10:13, 12 Dec 2018
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Центральная избирательная комиссия утвердила список партий, которые допускаются к участию в парламентских выборах 2019 года.

В него вошли 46 формирований. Это на пять больше, чем в 2014-ом. В то же время, ЦИК отметил, что срок мандата председателей 25 партий истек, в связи с этим им нужно скорректировать данные в реестре Агентства госуслуг.

Политформирования и кандидаты, которые намерены принять участие в выборах, могут подавать документы с 26 декабря по 24 января. Избирательная кампания стартует за месяц до голосования, 25 января.

В парламентских выборах 2014 года участвовали 24 конкурента, в том числе 19 партий и один избирательный блок.

Список партий участвующих в парламентских выборах: 

  1. Partidul Democrat din Moldova
  2. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
  3. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova
  4. Partidul Socialist din Moldova
  5. Partidul Politic "Partidul Legii şi Dreptăţii"
  6. Partidul Popular Creştin Democrat
  7. Mişcarea Profesioniştilor "Speranţa - Надежда"
  8. Partidul Liberal
  9. Partidul Politic pentru Unirea Moldovei
  10. Partidul Social Democrat
  11. Mişcarea Social-Politică "Forţa Nouă"
  12. Partidul Politic "Partidul Socialiştilor din Republica Moldova"
  13. Partidul Politic "Șor"
  14. Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist
  15. Partidul Politic NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ
  16. Partidul politic Partidul Nostru
  17. Partidul Republican din Moldova
  18. Partidul Politic "Frontul Salvării Moldovei"
  19. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova
  20. Partidul European
  21. Partidul Politic "Partidul Popular Democrat din Moldova"
  22. Partidul "Moldova Unită – Eдиная Молдова"
  23. Partidul Conservator
  24. Partidul Naţional Liberal
  25. Partidul Mişcarea "Acţiunea Europeană"
  26. Partidul Politic Pentru Neam și Țară
  27. Partidul Liberal Democrat din Moldova
  28. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova
  29. Partidul "Patrioţii Moldovei"
  30. Partidul Politic "Casa Noastră – Moldova"
  31. Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie
  32. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova
  33. Partidul Politic "Democraţia Acasă"
  34. Partidul Regiunilor din Moldova
  35. Partidul Popular Socialist din Moldova
  36. Partidul Acţiunea Democratică
  37. Partid Politic Partidul "RENAŞTERE"
  38. Partidul Politic "Platforma Demnitate și Adevăr"
  39. Partidul Politic "PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR"
  40. Partidul Politic "PATRIA"
  41. Partidul Politic "PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA"
  42. Partidul Politic "Partidul Societății Progresiste"
  43. Partidul Politic "Partidul Popular European din Moldova"
  44. Partidul Politic "Partidul Unității Naționale"
  45. Partidul Politic "Partidul Acțiune și Solidaritate"
  46. Partidul Politic "VOINȚA POPORULUI"

 




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