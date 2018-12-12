Сотни студентов в городе Санта-Крус в Боливии устроили протест против выдвижения действующего президента страны Эво Моралеса на четвертый срок и подожгли здание суда, сообщает РИА Новости.

В феврале 2016 года в Боливии прошел референдум по внесению изменений в конституцию, которые позволили бы Моралесу переизбираться в четвертый раз. Противники введения изменений в конституцию набрали 51,3%, сторонников поправок оказалось немного меньше — 48,7%. Тогда Моралес заявил, что признает итоги волеизъявления граждан, однако позже охарактеризовал референдум как "победу лжи", а 28 ноября 2017 года конституционный суд Боливии разрешил действующему президенту выдвинуть свою кандидатуру в четвертый раз на выборах в 2019 году.