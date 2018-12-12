Молдавские дивины смогут получить мировое признание

Молдавские дивины смогут получить мировое признание после применения охраняемого географического указания "Дивин". К такому выводу пришли эксперты Национального бюро винограда и вина (НБВВ) и участники специализированного семинара, состоявшегося в Кишиневе.

Директор НБВВ Георгий Арпентин отметил в ходе мероприятия, что молдавские дивины безупречны по качеству и могут конкурировать с аналогичной продукцией из других регионов мира, сообщает МОЛДПРЕС.

Эксперты считают, что молдавские дивины нуждаются в более интенсивном продвижении, и во внедрении положений, предусмотренных в «Спецификации по производству напитка с охраняемым географическим указанием «Дивин».

Специалист НБВВ Борис Замару отметил, что ежегодно Молдова производит около 800 тысяч декалитров дистиллятов для дивина.

В ходе семинара, председатель Ассоциации производителей дивина и бренди Молдовы Константин Олару отметил, что некоторые предприятия уже приступили к производству продукта под новым названием.

Ассоциация производителей дивина и бренди Молдовы состоит из 21 члена, из которых только шесть экспортируют свою продукцию.