Пожар в квартире на Рышкановке: погиб 54-летний мужчина

54-летний житель столицы скончался в результате пожара. Инцидент произошел минувшим вечером в доме на улице Матея Басараба. Он отравился угарным газом.

На место происшествия прибыло четыре пожарных расчета. Как сообщает Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям, спасатели вывели мужчину из квартиры, но он скончался по пути в больницу.

Причины возгорания устанавливаются. С начала этого года в стране произошло более полутора тысячи пожаров, в них погибли 104 человека.