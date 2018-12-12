В самолете болгарского министра во время полета лопнуло окно

Пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку на полпути в Брюссель. Чиновнику отправили резервный борт.

Борт с вице-премьером и министром обороны Болгарии Красимиром Каракачановым совершил экстренную посадку в Вене. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что незапланированное приземление произошло из-за треснувшего стекла в кабине пилотов во время полета из Софии в Брюссель. В результате инцидента пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Каракачанов отметил, что самолет приземлили профессионально, паники на борту не было.

В свою очередь авиакомпания Bulgaria Air отправила резервный борт, чтобы доставить делегацию до места назначения.





