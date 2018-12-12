Суд в Китае приговорил к казни мужчину, сбившего насмерть 15 человек

Народный суд средней ступени города Хэнъян в китайской провинции Хунань по итогам открытого слушания в среду вынес смертный приговор мужчине, который в сентябре этого года совершил умышленный наезд на толпу, в результате которого погибли 15 человек, говорится в заявлении на сайте судебной инстанции.

Инцидент произошел 12 сентября этого года. Внедорожник въехал в толпу на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань, в результате погибли 15 и пострадали 43 человека. Водитель Ян Цзаньюнь был немедленно задержан. Позже выяснилось, что мужчина был неоднократно судим и пошел на этот шаг, чтобы отомстить обществу за свою сложную судьбу, передает РИА Новости.

"Народный суд средней ступени города Хэнъян провел публичное слушание по делу Ян Цзаньюня, который обвиняется в создании угрозы общественной безопасности особо опасным способом. В зале суда был зачитан приговор, Ян Цзаньюнь за совершение опасного преступления приговорен к смертной казни", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что осужденный признал свою вину. Пока неизвестно, будет ли он подавать апелляцию.