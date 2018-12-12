NASA показало карту тающих ледников Антарктиды

Судя по ней, даже те ледники, которые до недавнего времени считались стабильными, начали таять.

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало карту тающих ледников Антарктиды. На этой карте видно, что даже те ледники, которые считались стабильными, постепенно начинают таять,передает Корреспондент.

Самой критической точкой материка является юго-восточная, где одновременно активными темпами тают сразу пять ледников. Одним из них является Тоттен, который признан одним из крупнейших в мире. В случае, если он полностью растает, уровень мирового океана может подняться более чем на три метра.

Согласно данным ученых, с 2008 года эти пять ледников потеряли слой льда, толщина которого составляет свыше 2,7 метров.

При этом на востоке континента темпы потери льда значительно ниже. И тем не менее, и в этом, очень стабильном регионе, начали наблюдаться изменения.

На карте, опубликованной NASA, самое интенсивное таяние ледников наблюдается в море Уэдделла на западном побережье и вдоль моря Росса на юге.