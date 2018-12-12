Австралия заявила о создании собственного космического агентства

Запуск ведомства намечен на середину 2019 года. Власти страны намерены на первом этапе вложить в него более 40 млн долларов.

Правительство Австралии в среду, 12 декабря, объявило о создании национального космического агентства. Его штаб-квартира будет находиться в Аделаиде, сообщается на сайте федерального правительства.

Отмечается, что инвестиции государства в новый кластер на первом этапе составят более 40 млн долларов.

"Новое агентство откроет широкий спектр возможностей для национального бизнеса и даст возможность выхода на мировой рынок космической отрасли. Инвестиции правительства в размере 41 миллионов долларов послужат хорошим стартовой площадкой для создания и развития космического кластера страны, который, как мы рассчитываем, привлечет к 12 млрд долларов частных инвестиций и создаст около 20 тысяч рабочих мест к 2030 году", - заявил премьер министр страны Скотт Моррисон.

Агентство должно начать работу уже к середине 2019 года. Ожидается, что оно станет точкой роста не только для столицы штата Южная Австралия, но и для региона в целом, поскольку здесь уже существует ряд предприятий космической промышленности и оборонного сектора.

"Создание штаб-квартиры австралийского космического агентства в Аделаиде выведет на принципиально новый уровень наши предприятия космического и оборонного секторов, на которых сегодня работают более 800 человек", - отметила министр промышленности, науки и технологий Австралии Карен Эндрюс.

Моррисон также сказал, что правительство намерено инвестировать около 260 миллионов в мировую космическую промышленность, в частности, в производство и запуск спутников. Эти инвестиции, по словам премьера, должны способствовать развитию мобильной и спутниковой связи на территории континента.

До этого года Австралия и Исландия были единственными из наиболее развитых стран мира (35 государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития) без собственных космических агентств. Большинство европейских стран являются членами Европейского космического агентства (ESA). И даже в Новой Зеландии подобное ведомство появилось в 2016 году.