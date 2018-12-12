Тонна шоколада вылилась на улицу немецкого города

В немецком городе Верль из-за аварии на кондитерском предприятии на улицу вылилась тонна сырья. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции 10 декабря.

На проезжей части оказалось около тонны шоколадной массы, которая образовала плитку размером около 10 квадратных метров. На месте происшествия работали сотрудники полиции и пожарные, пишет Корреспондент.

Спасателям в течение нескольких часов удалось убрать улицу. Напомним, ранее в Польше на дорогу при перевозке вытекло 24 тонны жидкого шоколада.