Фото стрелка журналисты опубликовали в Twitter.

По данным полиции, во вторник утром мужчины должны были арестовать за убийство, но его не застали дома, передает УНИАН.

Также есть информация, что стрелок принадлежал к радикальным исламских группировкам.

Полиция до сих пор не задержала мужчину.



Напомним, в центре французского города Страсбург во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба. По официальным данным, в результате нападения 3 человека погибли, 11 получили ранения.

Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов. Рождественская ярмарка в Страсбурге является одной из старейших и крупнейших в Европе.



Suspect in #Strasbourg shooting was involved in "radical Islamist circles" in the city, according to @BFMTV https://t.co/FUPX1sO0AP