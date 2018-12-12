Названы самые высокооплачиваемые писатели по версии Forbes

Самым высокооплачиваемым писателем 2018 года стал Джеймс Паттерсон.

Согласно рейтингу Forbes, за год он заработал $86 млн и продал только в США 4,8 млн своих книг. Паттерсон - автор детективов об инспекторе Алексе Кроссе. Он уже в десятый раз возглавляет рейтинг, передает УНИАН.



На втором месте - Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере. Она заработала в этом году $54 млн, а это на $41 млн меньше, чем в прошлом году.



На третьем месте "король ужасов" Стивен Кинг. За год в США продали 2,7 млн экземпляров его книг, сам писатель заработал на этом $27 млн.





