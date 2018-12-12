День Андрея Первозванного: традиции и приметы праздника

До наших дней из старины дошло множество гаданий на Андрея, в ночь с 12 на 13 декабря: на кольце, на пепле, с помощью сапога, воска, мелких предметов, швейных иголок и т.д.

13 декабря отмечается День святого апостола Андрея Первозванного. Чтобы узнать о своем будущем, в ночь с 12 на 13-е число устраивают гадания. Девушки гадают на своих суженых и молятся Андрею Первозванному, чтобы он подарил им хороших женихов, пишет УНИАН.



Что нельзя делать перед и после гадания на Андрея

Накануне гадания нельзя есть ничего мясного, лучше просто есть хлеб и пить воду. Гадают только девушки или женщины. Важно помнить, что после гадания нужно молчать, пока не наступит утро.

Самые популярные гадания на День Андрея

1. В ночь с 12 на 13 декабря девушка прячет под подушку 11 листиков бумаги с написанными мужскими именами на каждом, один должен быть при этом пустым. Утром нужно достать один из листов, на нем будет имя будущего мужа; если попалась "пустышка", будущее пока остается тайной.

2. Считается, что мужчина, который приснится девушке на Андрея, станет ее мужем. Поэтому чтобы суженый приснился наверняка, нужно подумать о нем перед сном.

3. Девушки выходят на улицу - каждая спрашивает имя первого встретившегося мужчины — такое имя будет и у суженого.

4. Гадание на непрозрачных чашках: в них кладут лук, хлеб, соль, сахар, кольцо, деньги, в одну наливают воду. Затем девушки выбирают по одной. Лук сулит слезы; хлеб - достаток; соль - неприятности; кольцо - свадьбу; деньги - богатство; сахар - веселье; вода - беременность.



5. Девушка берет тарелочку и насыпает туда пшеницу, опустив в нее золотое, серебряное, с драгоценным камнем и простое кольцо. Затем закрывает глаза и достает одно из них. Серебряное - встретит вторую половинку; золотое - выйдет замуж; с камнем - будет любима; простое - и дальше будет искать любимого.



6. Гадание с туфелькой: девушка снимает ее с левой ноги бросает за ворота. Если носок повернут назад к воротам, жить девушке еще год дома, если в какую-либо другую сторону — выйдет в новом году замуж.

7. Гадание на пепле: нужно сжечь на тарелке скомканный лист бумаги, а затем зажечь свечу, и по тени, образованной пеплом, определить свою судьбу. Если увидите очертания здания - к венчанию.

8. В ночь на Андрея Первозванного девушка берет коробок спичек и, держа его в руках, загадывает желание. Затем вытаскивает спички из коробка, приговаривая на каждую: "сбудется", "не сбудется" или "да", "нет". Последняя спичка – ответ.

9. Гадание на полотенце: в ночь на Андрея нужно вывесить за окном белое полотенце, приговаривая "Суженый-ряженый, приди и утрись". Если утром оно будет влажным, значит, в новом году девушка выйдет замуж.

10. Чтобы узнать, какой будет будущая семейная жизнь, необходимо на клочках бумаги написать варианты развития событий, например, "будет ребенок", "переедем", "разбогатеем", "расстанемся". Эти надписи необходимо завернуть в носовой платок любимого и положить себе под подушку. А утром вытащите бумажку.



