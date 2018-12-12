Павел Филип выразил соболезнования французскому народу в связи с трагедией в Страсбурге

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип выразил соболезнования народу Франции в связи с трагедией в Страсбурге, произошедшей вчера вечером на Рождественской ярмарке в Страсбурге.

От имени правительства Республики Молдова и от лица молдавского народа премьер выразил соболезнования родным и близким жертв теракта и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Также глава правительства жестко осудил террористические атаки, которые ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан, сообщает Молдпрес.

Дипломатические представительства Республики Молдова находятся на постоянной связи с властями Страсбурга. За экстренной помощью в Страсбурге можно обратиться по номеру: +33 3 671 50 646.

11 декабря три человека погибли и еще 13 получили ранения после того, как мужчина открыл стрельбу на Рождественской ярмарке в городе Страсбург, Франция. Французские власти расценивают инцидент как террористический акт.