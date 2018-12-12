Земля, на которой расположен Республиканский стадион, будет передана Посольству США в Молдове

Указ о промульгации Закона о возмездной передаче объекта недвижимости, подписанный председателем парламента Андрианом Канду был опубликован в Monitorul Oficial. Документ входит в список пяти нормативных актов, подписанных председателем парламента, после того, как глава государства Игорь Додон повторно отказался их промульгировать.

Документ предусматривает "ликвидацию объекта госсобственности площадью 5,1814 га "Республиканский стадион" с целью строительства на данной территории здания Посольства Соединенных Штатов Америки" сообщает МОЛДПРЕС.

Документ предусматривает, что правительство обеспечит оценку стоимости объекта, согласует цену и подпишет договор купли-продажи объекта. Потом участок будет передан Посольству США на возмездной основе.

Термин «на возмездной основе» является, по определению, «договором, в соответствии с которым каждая сторона стремится получить преимущество взамен взятых на себя обязательств».

США заявили о намерении приобрести участок бывшего стадиона 27 декабря 2017 года. Впоследствии, правительство Республики Молдова и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум о приобретении собственности для строительства нового здания Посольства Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова.

10 декабря председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду временно исполнял обязанности президента страны с целью подписания пяти законодательных актов.