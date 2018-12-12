Напомним, женщине, забывший на морозе малыша, которому было чуть больше года, грозит до 4-х лет тюремного заключения.

В ходе ток-шоу на телеканале "Prime" женщина рассказала, что не помнит, как все произошло.



"Мне кажется, я вместе с ним упала. У меня сильно болела голова. Возможно, я потеряла сознание и, когда пришла в себя, не помнила, что была с ребенком. Поднялась и пошла домой", сказала мать, Олеся Старший.



Супруг женщины проходит по делу, как потерпевший.



"Я готов ее простить. Мне очень больно от потери ребенка. Не хотелось бы и жену потерять", подчеркнул отец, Георге Кондря.

Женщина, у которой есть еще и 10-летний ребенок, говорит, что никогда не сможет себя простить.

Трагедия произошла две недели назад, когда мама распивала алкоголь в гостях у сестры. В какой-то момент она взяла малыша, вышла на улицу и упала. А потом поднялась и вернулась к родственнице, забыв кроху на морозе.

О том, что его нет рядом, спохватилась лишь утром. Бездыханное тело сына женщина и ее сестра нашли на обочине дороги.