В центре Черновцов всю ночь тушили пожар

Из-за пожара эвакуировали 30 человек и были обесточены жилой квартал и троллейбусные электролинии.

В центре Черновцов произошел масштабный пожар – эвакуировали 30 человек, движение транспорта перекрыли. Информация о возгорании в трехэтажном нежилом доме по улице ул. Ивана Франко, 5 поступила спасателям накануне в 23.20, сообщили в областном управлении ГСЧС,передает Корреспондент.

Выяснилось, что горит чердак, кровля, перекрытия над третьим этажом и частично помещение на третьем этаже в трехэтажном доме. Площадь пожара составляла 1600 кв. м.

Из-за пожара были обесточены жилой квартал и троллейбусные электролинии. Пожар был локализован 12 декабря в 4.30, а полностью ликвидирован - в 7.20. С огнем боролись 55 спасателе с помощью 12 единиц спецтехники.

В пресс-службе Черновицкого городского совета сообщили, что из-за пожара перекрыто движение в центре города. "Также из-за обесточенных подстанций в районе улиц Главной и Франко – не ходят троллейбусы", – добавили в горсовете.

Как сообщил секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан на своей Facebook-странице, это "самый масштабный пожар за последние 20 лет".