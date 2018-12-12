В Сибири нашли древние захоронения с "щитом" из клювов птиц

Археологи нашли в захоронениях древних людей 3-2 тысячелетия до нашей эры необычные скопления клювов птиц в форме щитов в Барабинской лесостепи (Новосибирская область) летом 2018 года, сообщил академик, советник директора Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин.

Заявление сделано на пресс-конференции по итогам летнего полевого сезона 2018 года.Ученый пояснил, что необычные находки были обнаружены в погребениях памятника Усть-Тартас-2 Одиновской культуры эпохи ранней бронзы, которая существовала на больших пространствах левобережья и правобережья Прииртышья. Возраст могил - середина 3 тысячелетия до нашей эры - начало 2 тысячелетия до нашей эры,передает РИА Новости.

Мы получили здесь сразу несколько могильников, относящихся к эпохе самой ранней бронзы, развитой бронзы. Находки порой совершенно удивительные и ранее неизвестные. Раннее захоронение так называемой Усть-Тартасской культуры - это 4 тысячелетие до нашей эры, где было похоронено свыше десять особей, перекрыто более поздней могилой - замечательной по своей совершенной погребальной практике. Здесь мы нашли вещи, которые до сих пор не можем понять. Это сосредоточение клювов птиц, каких точно еще пока не определено", - рассказал археолог.

Молодин предполагает, что это клювы цапель или журавлей, так как они достаточно длинные. Уникальность же находки в том, что из них в древности был выполнен какой-то предмет. В раскопе они находились рядом с телом человека и с виду представляли собой пятно (щит) округлой формы.

Причем предметы из клювов найдены в двух захоронениях. Что это такое? Или элементы одежды, либо какой-то доспех, щит - большой вопрос. Над ним мы будем ломать голову. Фантазировать можно как угодно, но что это - пока непонятно. Все это сейчас находится у реставраторов", - сказал ученый.