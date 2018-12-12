"Задушили ремнем": подростки жестоко убили молодую маму в Миллерово
// фото: предоставлено друзьями погибшей
12:27, 12 Dec 2018
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В Ростовской области двух студентов колледжа подозревают в убийстве 28-летней местной жительницы Анастасии Орловой. По версии следствия, подростки вместе с ней распивали алкоголь, после чего предложили познакомиться поближе. Получив отказ, задушили. Друзья погибшей придерживаются версии, кардинально отличающейся от официальной.
Восьмого декабря жители Миллерово наткнулись на страшную находку — в лесополосе на окраине города лежало тело убитой девушки с сильной гематомой на лице. Рядом на снегу виднелось пятно крови, ступни у трупа отсутствовали. Погибшей оказалась Анастасия Орлова, которая ушла из дома пятого декабря и пропала.
В городке, где почти все друг друга знают, жестокое убийство вызвало широкий резонанс — поползли слухи о маньяке, расчленяющем жертв. Оперативники довольно быстро установили подозреваемых — 15-летнего Андрея Семенова и 16-летнего Дмитрия Никонова (имена несовершеннолетних изменены,передает РИА Новости.
"По предварительным данным, днем пятого декабря подростки после совместного распития спиртных напитков с ранее незнакомой 28-летней женщиной прибыли в лесополосу на окраине Миллерово, где предложили потерпевшей вступить в половую связь, — рассказывают в СУ СКР по Ростовской области. — Получив отказ, они ремнем задушили потерпевшую, после чего покинули место преступления".
Между тем друзья погибшей верить в это отказываются. "Настя была порядочной девушкой и не стала бы выпивать с незнакомцами, тем более с подростками.Пятого декабря она пошла в детский садик за младшей дочкой. От дома до сада надо пройти через лесополосу, там ее и подстерегли. Ударили по голове, изнасиловали, а потом убили",— рассказывает знакомая погибшей Валентина.
Информацию об изнасиловании следователи пока не подтверждают , уголовное дело они возбудили только по статье "Убийство". Причем не групповое. Хотя, по словам местных жителей, в день расправы с подростками был их приятель 16-летний Николай (имя изменено). Однако по делу он пока проходит как свидетель. Изменится ли этот статус — пока неизвестно. Десятого декабря подростков заключили под стражу на ближайшие два месяца.
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