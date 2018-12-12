В Афганистане смертник врезался в конвой: 12 жертв

Также сообщается о 12 раненых. Ответственность за теракт взяли на себя террористы из Талибана.

В результате взрыва заминированного авто, которое намеревалось протаранить конвой сил безопасности в западном пригороде афганской столицы Кабула, погибли 12 человек,передает Корреспондент .

Среди погибших - четыре правоохранителя и восемь гражданских лиц, в том числе две женщины и двое детей.

Также сообщается о 12 раненых. Ответственность за теракт взяли на себя террористы из Талибана.