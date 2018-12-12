Специалисты рекомендуют приобретать экономичную электротехнику

Специалисты рекомендует гражданам приобретать экономичную электротехнику. Агентство по энергоэффективности и Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком дали сегодня старт кампании "Выбирай разумно! Экономь энергию и деньги!"

По словам директора Агентства по энергоэффективности Александра Чудина, мало кто из наших граждан обращает внимание на маркировку техники и, к сожалению, приобретают неэкономичные устройства,передает МОЛДПРЕС.

"Целью кампании является информирование граждан о преимуществах экономичных приборов. Сегодня мы представим технические характеристики экономных устройств. В то же время, мы хотим поощрить производителей техники поставлять в нашу страну более энергоэффективную продукцию", - отметил он.

В свою очередь, представитель Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Николай Кэлэраш, призвал экономических агентов, особенно тех, кто продает продукты в интернете, точно указывать маркировку приборов. "Часто представлены только общие характеристики изделия, без указания показателей энергоэффективности. В этих случаях, агентам грозят штрафы до 15 тысяч леев. В Агентство поступали жалобы на несоответствующее представление параметров бытовой техники. В таких случаях, в результате переговоров с соответствующими экономическими агентами товар был заменен", - заявил он.

Международная статистика показывает, что 85% потребителей в странах ЕС учитывают данные о потреблении энергии, так как это экономит семейный бюджет. Эксперты по энергетике утверждают, что использование экономных бытовых электроприборов позволяет сэкономить до 500 леев в год. Например, использование холодильника типа А+++ обеспечивает экономию до 60% энергии, по сравнению с холодильником потребительского типа А. в то же время, стиральная машина или посудомоечная машина типа А+++ экономнее на 30% машины типа A.